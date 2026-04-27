Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da parola ikincilik! İşte Fatih Tekke'nin ilk 11 kararı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’a konuk oluyor. Son 2 haftada 4 puan yitiren Karadeniz devi, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılarak ikincilik koltuğuna oturmak istiyor. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'da parola ikincilik! İşte Fatih Tekke'nin ilk 11 kararı

Süper Lig'de zirve yarışının içerisinde yer alan ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Trabzonspor, kupada Galatasaray'ı saf dışı bırakan Konyaspor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak.

Konya'daki maç saat 20.00'de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesi bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Batagov ve Okay ile lisansı aktif edilmeyen Edin Vişça forma giyemeyecek. Fırtına, ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve kalan haftalardaki iddiası daha güçlendirmek adına çıkacağı maçta, Samsunspor maçının 11'ini büyük oranda korumayı planlıyor.

LOVİK STOPERE GEÇİYOR

Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Tekke, savunma bloğunda Saviç'in sakatlığı sonrasında Lovik'i mecburen defansın merkezine çekecek.

Orta sahada ise zaman zaman değişikliklere giden Fatih Tekke, hücumda Onuachu'yu daha fazla topla buluşturacak formüller üzerinde çalışmalar yaptı. Felipe Augusto da en önemli kozlardan biri olmayı sürdürecek. Orta sahanın merkezinde Ouali ve Folcarelli ikilisi hem savunmaya yardım edecek hem de takımın ataklarını yönlendirecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Trabzonspor'da bu akşam deplasmanda Konya maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo- mavili takımda Saviç, kaleci Onana, Ozan Tufan, Muçi ve Pina, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Papara Park'ta oynanacak Göztepe maçında görev yapamayacak.

KONYASPOR ÇIKIŞTA

Konya, sezon içinde yaşadığı dalgalı performansa rağmen iç sahada ortaya koyduğu dirençli görüntüyle dikkat çekiyor. Konya, iç sahada oynadığı son 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Samsunspor karşısında 3-1'lik skorla alan Konya temsilcisi, bu maçın ardından sahasında 3 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştiren futbolcular, devamında taktik çalıştı. Daha sonra Konya'ya giden bordo-mavili takımı, havalimanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

SAVIC ÜZÜNTÜSÜ

Stefan Saviç'in sakatlığı Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da moralleri bozdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açımlada;

Stefan Saviç'in sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Karadağlı savunmacının yokluğunda Lovik'in sol stopere geçmesi planlanıyor. Lovik ile Nwaiwu oynayacak.

İKİ TAKIMIN 50. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşılaşacak. Bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. 12 maç ise berabere bitti. Trabzonspor ile Konyaspor karşısında Konya'daki 24 maçta da Fırtına, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 6 kez kazanırken 10 maç beraberlikle bitti.

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Kramer

Trabzonspor: Onana, Pina, Lovik, Nwaiwu, Mustafa, Oualai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Onuachu

