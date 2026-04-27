Deplasman kralı

Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı oldu. Karadeniz devi, evinde 32 puan toplarken dış sahada ise 33 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına, deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fatih Tekke'nin öğrencileri 33 puanla dış sahada en fazla puan toplayan 2. takım konumunda yer alıyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında ise deplasmanda oynadığı maçları kaybetmedi.

İKİNCİ YARININ EN İYİSİ

Trabzonspor, dış sahada son yenilgisini 22 Aralık 2025'de Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada 4-3'lik sonuçla almıştı. Karadeniz devi söz konusu yenilginin ardından deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, bu süreçte Kocaelispor, Samsunspor, Gaziantep, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarından 3 puanla döndü. Antalyaspor ve Alanyaspor deplasmanlarında ise beraberlik elde etti.

KUPADA DA ÇOK ETKİLİ

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da dış sahada başarılı oldu. Çeyrek finalde Samsun'u eleyen bordo-mavililer yarı finale çıktı. Gruplarda da deplasmanda İstanbulspor'u 4-1 ve Başakşehir'i 4-2 yenen Fırtına, başarılı bir tablo çizdi.