Fırtına'nın transfer listesinde Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın kardeşi var!

Trabzonspor'da önemli yıldızların yanı sıra gelecek vadeden futbolcular da takibe alındı. Bunlardan biri de Almanya'da Schalke formasını giyen Mertcan Ayhan olarak görülüyor. Genç futbolcu, G.Saray'ın yıldızlarından Kaan Ayhan'ın kardeşi...

19 yaşında ve 1.90 boyundaki Mertcan stoper, sağ bek ve ön libero olarak görev yapıyor. U19 ve Ümit Milli Takımı'na da çağrılan gurbetçi, sağlam fiziği, uzun boyuna karşın atletik yapısıyla tanınıyor.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Schalke'de 22 Bundesliga 2 maçına çıkan genç gurbetçi 1506 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu için, yönetim, yetkilendirdiği menajer vasıtasıyla temaslara başladı. Değeri 4 milyon euro gösterilen Mertcan'ın Schalke ile 2028 yılına kadar kontratı var. Alman basını, Schalke'nin genç futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli beklentisi içinde olduğunu yazdı.