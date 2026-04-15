Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'a transferde Andersen müjdesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Silas Sinan Andersen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç oyuncudan bordo-mavililere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor gelecek sezon hem genç hem de tecrübeli yabancı oyuncu (26-29 yaş) transferleri yapacak. Yerli havuzu da genişleyecek. Bordo mavililer, devre arasında da istediği Silas Sinan Andersen için yeni hamle yapacak.

Babası Türk, annesi Danimarkalı olan 21 yaşındaki ön libero, Türk statüsünde forma giyebiliyor. Devre arasında İsveç kulübü 6 milyon euro istediği için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak 1.90 boyundaki yıldızın Türkiye'de oynamak istemesi süreci yeniden canlandırdı.

Trabzonspor'un güçlü fiziğiyle öne çıkan genç yeteneği, daha makul bir seviyede bonservis bedeliyle almayı hedeflediği belirtiliyor. Değeri 2 milyon euro olarak gözüken ve sözleşmesi 2029'da bitecek oyuncu için pazarlıklar yeniden başlayacak.

İsveç ekibi Hacken ile toplamda 50 maça çıkan Andersen, 6 kez fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

YAŞI VE FİZİĞİYLE TRANSFERDE DİKKAT ÇEKİYOR

13 Haziran 2004 (21 yaşında) doğumlu oyuncu, 1.90 boyu ve fiziksel üstünlüğüyle orta sahada ciddi bir direnç noktası oluşturuyor. Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

İŞTE OYUNCUNUN MEVKİ DAĞILIMI

Asıl mevkisi ön libero (6 numara) olsa da oyun zekası ve top kullanma becerisiyle merkez orta saha (8 numara) ve stoper bölgelerinde de görev yapabilen çok yönlü bir profil. Bu yönüyle herkesi mest ediyor.

KARİYER GEÇMİŞİ

Inter U19 ve Utrecht U21 gibi Avrupa'nın potansiyelli gençleri barındıran kulüplerinde forma giydi. Ardından İsveç ekibi BK Hacken'e transfer olarak (Konferans Ligi tecrübesi dahil) burada düzenli oynama fırsatı buldu.

