Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Golcü Fırtına

Golcü Fırtına

Bordo-mavililer, gol yollarında öne çıkıyor. 22 golle ligin kralı olan Onuachu, 11 asistle parlayan Zubkov, kafa vuruşlarında 18 ve duran toplarda 22 gol atan Fırtına, başarısıyla ses getiriyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Golcü Fırtına

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Trabzonspor'un skorer kimliği dikkat çekiyor. 28 haftada rakip fileleri 55 kez sarsan Fırtına, ligde 1 maç dışında tüm karşılaşmalarda gol atma başarısı gösterdi. Ligin ikinci yarısında da 11 maçta 9 galibiyet alan Trabzonspor, tüm maçlarda ağları havalandırdı. Takımda da 22 golle ligin kralı olan Paul Onuachu ve 11 asistle dikkat çeken Oleksandr Zubkov, ön plana çıkan isimler oldu.

KRAL PAUL ONUACHU

Bu sezon ligde duran toplarda son derece etkili bir görüntü çizen Fatih Tekke'nin ekibi, 22 golle bu alanda zirveye çıktı. Ayrıca 18 kafa golüyle de ligin en iyisi olan bordo-mavililer, hava toplarındaki gücünü ispatladı. Öte yandan ligde son 8 maçta 17 gol atarak hücumda bir çıkış yakalayan Karadeniz devi, bu sayede zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Maç başına 15.2'lik şut ortalaması olan Trabzonspor'un maç başına 5.5'luk da isabetli şut ortalaması yakaladı.

ZiRVE İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de son haftalarda form grafiğini yukarı çeken Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte üst üste altıncı maçını kazandı. Bordo-mavililer, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 8 maçlık seri yakalamıştı. Aynı zamanda 63 puana gelen Trabzonspor, 1995-1996 sezonundaki 70 puan, 2021-2022 sezonundaki 67 puan ve 2010-2011 sezonundaki 66 puandan sonra en yüksek puana ulaştı.

DERBİ KAHRAMANI ONUACHU

Karadeniz devinin 2.01'lik dev golcüsü Paul Onuachu, derbi serisini tamamladı. 2023-2024 ve 2025-2026 sezonlarında bordo-mavili formayla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşayan Onuachu, kulüp tarihine geçti. F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı 2 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, önceki akşam da G.Saray'a karşı ilk kez sevindi. Başarılı forvet, kulüp tarihinde Cyzio, Şota Arveladze, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez'den sonra tüm derbilerde gol atmayı başaran yabancı futbolcular arasına girdi.

