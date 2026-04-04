Derbi öncesi istatistiklerde flaş detay!

Süper Lig'deki zirve yarışında; bu hafta oynanacak olan iki maçla birlikte kartlar yeniden dağıtılabilir. Bugün Trabzonspor'la Galatasaray, yarın ise F.Bahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu iki maçtan çıkacak sonuç zirve yarışını şekillendirecek. Bugünkü dev mücadele öncesinde iki takımın rakamlarına baktığımızda Galatasaray önde duruyor. Ancak iki ekibin de birbirine üstünlük kurduğu alanlar var. Örneğin; Galatasaray yerde daha etkiliyken, Trabzonspor hava toplarında rakibine karşı üstün.

TAM ZIT İSTATİSTİKLER

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip ağlara 62 gol bıraktı ve en fazla gol atan takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, bu gollerin; sadece 8'ini kafa vuruşlarıyla kaydetti. Trabzonspor ise 53 gol attı ve 16'sı kafayla geldi. Karadeniz ekibi, duran top gollerinde ligin en iyisi olarak göze çarpıyor. Fırtına, tam 21 golü duran toplardan buldu. Ancak Aslan da duran toplarda en az gol yiyen takım. Galatasaray, bu sezon ligde sadece 4 tane duran top golü yedi. Galatasaray ayrıca ligin de en az gol yiyen takımı konumunda. (18).

BU SEZONKİ 3. KARŞILAŞMA

İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Turkcell Süper Kupa'da 1'er kez olmak üzere toplamda 2 defa mücadele etti. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada 0-0 berabere sona ererken, Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise G.Saray, 4-1'lik skorla kazandı.

OKAN BURUK KAYBETMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında çıktığı Trabzonspor maçlarının hiçbirini kaybetmedi. Dördüncü sezonunu geçiren 52 yaşındaki çalıştırıcı, tüm kulvarlarda Karadeniz ekibiyle 9 defa karşılaştı ve 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Buruk'un Galatasaray'ı 22 gol attı, kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

FATİH TEKKE HİÇ YENEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yönettiği takımlara karşı Süper Lig'de mağlup olmadı. Galatasaray, Fatih Tekke'nin yönettiği Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a karşı ligde 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, sadece 1 golü kalesinde gördü.

TAM 10 GOL ATILDI

Trabzonspor, Galatasaray'ı tarihinde en farklı 4-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray ise rakibi karşısında iki kez 5-1'lik zafer kazandı. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında oynandı. Galatasaray bu maçı, 6-4'lük skorla kazandı. 10 gol atılan bu derbi tarafla arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.