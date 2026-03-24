Trabzonspor'dan transferde Silas Andersen ısrarı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, devre arasında da talip olduğu 21 yaşındaki defansif orta saha Silas Andersen için İsveç Ligi Allsvenskan ekibi Hacken ile tekrar temas kurdu. Futbolcu bu kez transfer edilebilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Trabzonspor, kış transfer döneminde alamadığı Silas Andersen'den vazgeçmiş değil. Bordo-mavili ekip, İsveç Ligi Allsvenskan temsilcisi Häcken forması giyen 21 yaşındaki defansif orta sahaya ilgisini sürdürüyor. Fırtına'nın bu transfer için yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli planladığı, ancak İsveç ekibi Häcken'in beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. İki kulüp arasında temasların sürdüğü belirtildi. Andersen, kariyerinde daha önce Inter U19 ve Utrecht formalarını giydi. Genç futbolcu, 2025 kış transfer döneminde 1 milyon euro bonservis bedeliyle Häcken'e transfer oldu. Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde görev aldı.

TÜRK BABA İLE DANİMARKALI ANNE

Türk bir baba ile Danimarkalı bir annenin oğlu olan ve asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon Häcken ile İsveç Ligi'nde 26 maçta 2 gol kaydetti. Konferans Ligi'nde 6 maçta 1 gol 1 asist, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gol kaydetti. 1.90 boyundaki futbolcunun güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle Trabzonspor'un orta saha planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği özellikle kaydedildi.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
