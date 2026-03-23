Trabzonspor transferlerin hasadını toplayacak! 50 milyon Euro...

Trabzonspor'un orta saha ve defans oyuncularına yaptığı yatırımlar karşılık buluyor. Bordo-mavililer 2 milyon euro'ya transfer ettiği oyunculardan 50 milyon euro'ya varan kâr elde edebilir. Geçen sezon 2 milyon euro'ya alınan Malheiro, kulüp tarihinde bir sezonda en çok skor katkısı yapan sağ bek oyuncusu olmuştu.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Orta sahada Oulai 5 milyon euro'ya transfer edildi; ancak Trabzonspor oyuncudan 40-50 milyon euro civarında bonservis beklentisi içerisinde. Folcarelli de sadece 1 milyon euro'ya alındı. Fransız futbolcu da önemli paralara satılabilir.