Zubkov’un asist sezonu

Oleksandr Zubkov'un asist katkısı gözlerden kaçmıyor. Ukraynalı sağ kanat, Eyüpspor maçında Augusto'nun golünde de asist katkısı sağladı. 29 yaşındaki yıldız böylece 24 lig maçında 11 asiste ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Zubkov, Süper Lig'de Asensio'dan sonra en çok gol pası veren futbolcu olarak göze çarpıyor.

VERİMİNİ ARTIRDI Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 28 maçta görev alan Zubkov, 3 gol 11 asistlik katkısıyla takımın pas gücünü ve gol bulma yollarındaki verimini arttıran bir performans sergiliyor.

RAKİBİ ASENSIO

Fenerbahçe'nin 10 numara poziyonunda oynattığı yıldız isim Marco Asensio, 13 asistle ligde lider konumdayken; Zubkov, 11 asistle İspanyol futbolcuya yakın takibini sürdürüyor. Zubkov'un hedefi zirveye yerleşmek.