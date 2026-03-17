Ziraat Türkiye Kupası
Gözler Eyüpspor maçında

Gözler Eyüpspor maçında

Fatih Tekke ile 26 haftada 57 puan toplayarak 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Eyüpspor'u da mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor

Fatih Tekke ile 26 haftada 57 puan toplayarak 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Eyüpspor'u da mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Karadeniz devi, galibiyet serisini 5 maça taşımayı başarmak istiyor.

148 HAFTA SONRA İLK KEZ

Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-22'de Abdullah Avcı ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. O sezonun 23 ila 27 haftalarında G.Saray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanya'yı 4-0 ve Kayseri'yi 3-2 yenmişlerdi. Trabzonspor, Eyüp'ü yenerse 148 hafta sonra ilk kez art arda 5 maçı kazanmış olacak.

TEKKE İLE 2 KEZ 4 MAÇLIK SERİ

Karadeniz devi, Fatih Tekke ile 2 kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fırtına, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Karagümrük'ü 4-3, Kayseri'yi 4-0, Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Fırtına, Eyüpspor'u da mağlup etmesi Tekke ile ilk kez 5 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

