Zirve yürüyüşü

Teknik direktör Fatih Tekke ile şaha kalkan, rakiplerine korku salan Trabzonspor, zirve yürüşüyüne devam ediyor. Artık zirveyi bordo mavili renklere boyamak çok daha yakın. Fırtına dün Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve muhteşem bir seri elde etti. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu ile 3 puana ulaştı. Trabzonspor, ligde bu sezon ikinci kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

ARTIK İKİ TAKIM 57 PUANDA

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, sahasında Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle art arda 4. karşılaşmasında galip geldi. Karşılaşmanın 51. dakikasında Nijeryalı oyuncusunun golüyle mağlup eden bordo-mavili takım, puanını 57'ye yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi de puan olarak yakaladı.

8

Çaykur Rize engelini 1-0'lık skorla aşan Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de 8. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

8 MAÇTA 10 GOL ATTI

Trabzonspor'da Paul Onuachu, Çaykur Rizespor filelerini havalandırarak gollerini sürdürdü. Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 8 maçta 10 gol atmayı başardı. Onuachu, ligde gol sayısını da 21'e yükselterek gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sürdürdü.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Maç öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayınlandı. Hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu t-shirtlerle çıktı. Ayrıca kale arkası tribününde, "Aston Villa fatihi Küçük Orhan asla unutulmayacaksın. Başımız sağolsun" yazılı pankart açıldı. Trabzonsporlu oyuncular da maç öncesi seromoniye, "Seni asla unutmayacağız Orhan Kaynak" yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesinde de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, Kayseri maçına göre dün kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda stoperde Nwaiwu'yu ilk 11'de görevlendirdi. Geçen haftaya göre Pina'nın yerine Lovik, Zubkov'un yerine de Folcarelli maça 11'de başladı.

FOLCARELLİ GERİ DÖNDÜ

Karadeniz devinin orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, iki haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rize maçıyla birlikte formasına kavuştu. 26 yaşındaki orta saha hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Sakatlıkları bulunan Bouchouari ve Batagov dün görev yapamadı.

EVDE HER MAÇ ATTI

Ligde kazandığı son 5 iç saha maçında en az ikişer gol atan Trabzonspor, başarılı bir grafik sergiledi. İç sahada skorer bir görüntü yakalayan bordo-mavililer dün Rizespor filelerini bir kez sarsabildi. Öte yandan Trabzonspor bu sezon iç sahada çıktığı tüm maçlarda gol atmasını da bildi.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA GEÇTİ

Bordo mavili takımda Çaykur Rizespor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Bordo-mavililerde Savic, Oulai, Folcarelli ve Muçi, Rize karşısında kart görmeleri halinde çarşamba günü Eyüpspor karşılaşmasında görev yapamayacaktı. Ancak 4 futbolcu kart görmedi ve sınırda geçmeyi başardı.

PAPARA PARK'TA 28 PUAN TOPLADI

Çaykur Rizespor'u mağlup eden Karadeniz devi, bu sezon Papara Park'ta çıktığı 13 maçta 7 galibiyet,4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 28 puan topladı. Fırtına, ligde iç saha puan tablosunda en iyi üçüncü takım konumunda yer alıyor. Bu sezon iç sahadaki tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den (2-3) aldı.