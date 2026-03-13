Batagov şoku

Bordo-mavililerde sezon başından itibaren takımın peşini bırakmayan sakatlık kabusu devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlık yaşayan Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un sağ ayağına dizlik takıldı. Yürümekte zorlanan oyuncunun Kayserispor maçında dış menüsküs bölgesinden bir sakatlık yaşadığı ve yırtık bulgusunun tespit edildiği belirtildi. Ukraynalı yıldız 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

SAVİÇ-NWAİWU İKİLİSİ

Hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor ve gelecek hafta içerisinde oynanacak Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek Batagov'un milli arada da tedavisi devam edecek. Milli ara sonrası oynanacak olan Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak olan oyuncunun yokluğunda stoper bölgesinde Saviç ile birlikte yeni transferlerden Chibuike Nwaiwu'nun görev yapması bekleniyor.

FIRTINA'NIN PARLAYAN YILDIZI

Arseniy Batagov, Trabzonspor formasıyla geldiği günden bu yana gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Ukraynalı stoper bu sezon da takımın en önemli isimlerinden oldu. 30 resmi maça çıkan 24 yaşındaki savunmacı, 1 gol, 3 asistle oynadı. Teknik Direktör Fatih Tekke de genç yıldıza çok güveniyor.