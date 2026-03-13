Orhan Kaynak’a son veda

Türk futbolu ve Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından, bordo mavili takımın yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın cenaze töreni dün düzenlendi. Orhan Kaynak'ın cenaze namazı dün İstanbul'da Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi Kuğu Caddesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından Kaynak'ın naaşı Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Orhan Kaynak'ın ailesi, yakınları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas, Orhan Çıkrıkçı, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya futbol ve iş dünyasından çok sayıda isim ile taraftarlar katıldı.

GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Orhan hoca çok önemliydi, çok önemli emekleri oldu. Güler yüzüyle hatırlayacağız. Onun için mücadele edip başarılı olacağız" dedi.