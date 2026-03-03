CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onuachu’dan gizemli bir paylaşım

Onuachu’dan gizemli bir paylaşım

Ligde 6 maçlık gol serisi yakalayan ve bunu başaran ilk yabancı oyuncu olarak Trabzonspor tarihine geçen Paul Onuachu, 18 golle krallık yarışında zirvede. Fırtına'nın 2.01'lik forveti, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı: "Parayla yapılmış medya yok. Satın alınmış reklam yok. Sadece sıkı çalışma, kalite ve goller var." Onuachu, yüzde 27.9'luk bitiricilik oranıyla da zirvede.

Onuachu’dan gizemli bir paylaşım
