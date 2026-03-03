Nwaiwu 10 gün yok

Nijeryalı stoper Nwaiwu'nun kötü haber. Trabzonspor, "Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır" açıklamasını yaptı. 22 yaşındaki savunmacı 10 gün yok.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Nijeryalı stoper Nwaiwu'nun kötü haber. Trabzonspor, "Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır" açıklamasını yaptı. 22 yaşındaki savunmacı 10 gün yok.