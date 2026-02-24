Oulai ceza sınırında

Sezonun ilk yarısında 8 maçta görev yapan Oulai, gördüğü 4 sarı kart sonrası ilk cezasını çekmişti. İkinci yarıda ise henüz 6 maç geride kalmasına rağmen 3 kez sarı kart gören 1.73 boyundaki yıldız, yeniden kart sınırına ulaştı. Süper Lig'de toplam 15 maçta forma giyen ve 7 sarı karta ulaşan 19 yaşındaki yıldız, takımının en fazla kart gören oyuncusu konumunda bulunuyor.

YEREL BASINDA COŞKU

Yerel gazeteler, Gaziantep FK yenilgisini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Kuzey Ekspres: İşte bu çok güzel oldu, Günebakış: Trabzon'un dönüşü, Sonnokta: Fırtına'nın dönüşü, Taka: Siyah incinin heykelini hazırlayın.