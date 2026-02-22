CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Onana’ya son uyarı

Onana’ya son uyarı

Teknik patron Fatih Tekke’nin, Onana ile görüşerek toparla kendini dediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Onana’ya son uyarı

Son 10 maçın 9'unda kalesini kapatamayan Onana, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla hayal kırıklığı oluşturmuştu. Sarı lacivertliler maç boyunca 3 kez isabetli şut atarken, bu 3 şut da gol olmuştu. Teknik patron Fatih Tekke'nin, Onana ile görüşerek toparla kendini dediği öğrenildi. Aksi takdirde radikal kararlar alınabilir.

