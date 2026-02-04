CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Johnston için kiralama teklifi!

Trabzonspor'dan Johnston için kiralama teklifi!

Fırtına, Championship ekibi West Bromwich’te forma giyen 26 yaşındaki İrlandalı sol kanat için harekete geçti. Johnston sağ kanatta da oynuyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'dan Johnston için kiralama teklifi!
Sol kanat transferi için yoğun girişimlerine devam eden Trabzonspor, Mikey Johnston'ı de listesine aldı. Championship ekibi West Bromwich'te forma giyen 26 yaşındaki İrlandalı yıldızın kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi var. Market değeri 3.5 milyon euro olan futbolcu için bordo mavililerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ve görüşmelerin devam ettiği dile getirildi. Asıl mevkisi sol kanat olan 1.76 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Johnston, 2024'te Celtic'ten 3.5 milyon euro'ya alınmıştı.
