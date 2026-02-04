CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Oğuz Aydın ısrarı sürüyor! Fatih Tekke'nin talebi...

Trabzonspor'da Oğuz Aydın ısrarı sürüyor! Fatih Tekke'nin talebi...

Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki sol kanadını ‘Gel direkt ilk 11’de oyna’ teklifi ile ikna etmeye çalışıyor. Oğuz Aydın için Fırtına çok ısrarcı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Oğuz Aydın ısrarı sürüyor! Fatih Tekke'nin talebi...
Bordo mavili kulüp, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istemişti. Sarı lacivertli kulüp yönetimi 'Tamam' dese de 25 yaşındaki sol kanat gelmek istemediği için ilerleme kat edilememişti. Bordo mavililer, Oğuz için bir kez daha harekete geçti. Takımında forma giyemeyen tecrübeli futbolcuya 'Gel direkt ilk 11'de oyna' denildi. Görüşmeler devam ediyor ve Karadeniz devinin kurmayları futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Fatih Tekke de Oğuz'un alınmasını talep ediyor. 1.83 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve forvette de oynuyor.
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi!
F.Bahçe'den forvet hamlesi! Benzema sürprizi sonrası...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Arap basınına ABD-İran mesajı! Türkiye arabuluculuk için devrede: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! 01:34
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:34
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti 01:34
F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! 01:34
Kante transferini Ajax da bekliyor! Kante transferini Ajax da bekliyor! 01:34
Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! 01:34
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 01:34
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 01:34
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları 01:34
A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! 01:34
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! 01:34
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 01:34