Trabzonspor'da Oğuz Aydın ısrarı sürüyor! Fatih Tekke'nin talebi...
Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki sol kanadını ‘Gel direkt ilk 11’de oyna’ teklifi ile ikna etmeye çalışıyor. Oğuz Aydın için Fırtına çok ısrarcı
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Bordo mavili kulüp, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istemişti. Sarı lacivertli kulüp yönetimi 'Tamam' dese de 25 yaşındaki sol kanat gelmek istemediği için ilerleme kat edilememişti. Bordo mavililer, Oğuz için bir kez daha harekete geçti. Takımında forma giyemeyen tecrübeli futbolcuya 'Gel direkt ilk 11'de oyna' denildi. Görüşmeler devam ediyor ve Karadeniz devinin kurmayları futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Fatih Tekke de Oğuz'un alınmasını talep ediyor. 1.83 boyundaki futbolcu, sağ kanat ve forvette de oynuyor.