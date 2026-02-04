18 verdik alamadık

Bordo mavililerin hocası Fatih Tekke maç sonrası şunları söyledi:

-İkinci yarıda iyi oynadık. Yetenekleri oyuncularımın biraz daha sorumluluk alması gerek.

-Sakatlarımız var. Hafta sonu ile başlayacak olan zor bir fikstürümüz var. Önümüzdeki 5 maçlık periyot ligdeki yerimizi belirleyecek. Herkesten destek bekliyorum.

-Bazı mevkilerde eksiklikler net görülüyor. Trabzonspor olunca rakamlar çok yükseliyor. Biz, rekabet edebilen ve değeri artan bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz oyuncuları uzun süredir izliyoruz. Resmi tekliflerden, Trabzonspor tarihinin en yüksek rakamlarını verdiğimiz isimler oldu. Son dakikaya kadar arayışımız var. Özellikle bu dönemde genç değil, net katkı verecek oyuncu olursa değerlendireceğiz. 15+3 milyon euro verdik ama yine alamadık.

-Bouchouari istediğim seviyede değil. Onu bir önceki yıl izlediğimle arasında fark var, motivasyonu aşağıda.