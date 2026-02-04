10'un adı Fırtına

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında dün TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti. Fatih Tekke'nin ligdeki Samsunspor sınavını düşünerek büyük bir rotasyon yaptığı mücadelenin ilk yarısında yüzde 72 topla oynama elde etti, 2'si isabetli 8 şut attı ama golü bulamadı. Papara Park'ta konuk ekip şut bile çekemedi. 39'da Muçi'nin attığı gol ofsayta takımdı. Tekke ikinci yarıya Onuachu ve Oulai'yi oyuna alarak başladı.

İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

63'te ender gelişen Fethiyespor atağında konuk ekip Raşit ile golü buldu. Uzun incelemeler sonrası ofsayt kararı çıktı. 69'da Nwakaeme'nin pasını alan Muçi, ceza alanı dışından Fethiye kalesini avladı: 1-0. Bu gol sonrası Fethiye sarsıldı. 77'de bu kez Pina ortaladı, Onuachu farkı ikiye çıkardı: 2-0. 79'da Muçi'nin pasında Nwakaeme maçı 3-0'a getirdi. Daha önce kupayı 9 kez kazanan Fırtına, kupayı 10. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

176. GALİBİYETİNİ ALDI

Fırtına, Fethiyespor müsabakasıyla kupada 291. maçına çıktı. Bu periyotta 176 galibiyet, 54 beraberlik aldı ve 61 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 506 kez sarsan bordo-mavili takım, kalesinde ise 234 gol gördü, başarılı bir grafik çizdi.

KALEYİ AHMET KORUDU

Daha önce kupa maçlarında görev yapan Onuralp Çevikkan'ın parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle Fatih Tekke dün 3. kaleci konumundaki Ahmet Doğan Yıldırım'ı oynattı. 19 yaşındaki kaleci, bordo-mavililerle ilk resmi maçına çıkmış oldu. Genç eldivene pek iş düşmedi.

1'İ ZORUNLU 7 DEĞİŞİKLİK

Fatih Tekke, Fethiye karşısına, ligde son oynanan Antalyaspor sınavına göre 1'i zorunlu 7 değişiklikle çıktı. Zubkov sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Onana ise teknik tercih sonucu tribünde oturdu. Onuachu, Pina, Folcarelli, Ouali ve Batagov karşılaşmaya yedek başladı.

3 OYUNCUYA MİLLİ DAVET

Marttaki Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için U19 Milli Takımımızın, 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Trabzonspor'dan Arda Öztürk, Taha Emre İnce ve Onuralp Çakıroğlu davet edildi. Milliler, 8 Şubat Pazar günü TFF Riva tesislerinde toplanacak.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezon final oynadı. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybeden bordo mavili takım, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Bu sene hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek.