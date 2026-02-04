CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 10'un adı Fırtına

10'un adı Fırtına

Trabzonspor, Fethiyespor'u ikicni yarıda attığı gollerle yıktı. Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Alanya'ya 1-0 yenilen, ikinci karşılaşmada İstanbulspor'u 6-1'le geçen bordo mavili takım dün Fethiyespor'u yıktı. Maç fazlasıyla grup lideri oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
10'un adı Fırtına

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında dün TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti. Fatih Tekke'nin ligdeki Samsunspor sınavını düşünerek büyük bir rotasyon yaptığı mücadelenin ilk yarısında yüzde 72 topla oynama elde etti, 2'si isabetli 8 şut attı ama golü bulamadı. Papara Park'ta konuk ekip şut bile çekemedi. 39'da Muçi'nin attığı gol ofsayta takımdı. Tekke ikinci yarıya Onuachu ve Oulai'yi oyuna alarak başladı.

İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

63'te ender gelişen Fethiyespor atağında konuk ekip Raşit ile golü buldu. Uzun incelemeler sonrası ofsayt kararı çıktı. 69'da Nwakaeme'nin pasını alan Muçi, ceza alanı dışından Fethiye kalesini avladı: 1-0. Bu gol sonrası Fethiye sarsıldı. 77'de bu kez Pina ortaladı, Onuachu farkı ikiye çıkardı: 2-0. 79'da Muçi'nin pasında Nwakaeme maçı 3-0'a getirdi. Daha önce kupayı 9 kez kazanan Fırtına, kupayı 10. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

176. GALİBİYETİNİ ALDI

Fırtına, Fethiyespor müsabakasıyla kupada 291. maçına çıktı. Bu periyotta 176 galibiyet, 54 beraberlik aldı ve 61 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 506 kez sarsan bordo-mavili takım, kalesinde ise 234 gol gördü, başarılı bir grafik çizdi.

KALEYİ AHMET KORUDU

Daha önce kupa maçlarında görev yapan Onuralp Çevikkan'ın parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle Fatih Tekke dün 3. kaleci konumundaki Ahmet Doğan Yıldırım'ı oynattı. 19 yaşındaki kaleci, bordo-mavililerle ilk resmi maçına çıkmış oldu. Genç eldivene pek iş düşmedi.

1'İ ZORUNLU 7 DEĞİŞİKLİK

Fatih Tekke, Fethiye karşısına, ligde son oynanan Antalyaspor sınavına göre 1'i zorunlu 7 değişiklikle çıktı. Zubkov sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Onana ise teknik tercih sonucu tribünde oturdu. Onuachu, Pina, Folcarelli, Ouali ve Batagov karşılaşmaya yedek başladı.

3 OYUNCUYA MİLLİ DAVET

Marttaki Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için U19 Milli Takımımızın, 10-17 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı hazırlık turnuvasının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Trabzonspor'dan Arda Öztürk, Taha Emre İnce ve Onuralp Çakıroğlu davet edildi. Milliler, 8 Şubat Pazar günü TFF Riva tesislerinde toplanacak.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezon final oynadı. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybeden bordo mavili takım, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Bu sene hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek.

F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi!
Orta saha transferinde sona gelindi! 2 isimden biri...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan'dan Arap basınına ABD-İran mesajı! Türkiye arabuluculuk için devrede: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! 01:34
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:34
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti 01:34
F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! 01:34
Kante transferini Ajax da bekliyor! Kante transferini Ajax da bekliyor! 01:34
Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! 01:34
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 01:34
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 01:34
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları 01:34
A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! 01:34
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! 01:34
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 01:34