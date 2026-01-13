Taraftarı heyecanlandırdı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Potansiyeli ve yeteneğiyle büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki stoper Batagov'un yanına bir başka genç yıldızın gelmesi camiayı heyecanlandırdı. 22 yaşındaki Nwaiwu da tıpkı Batagov gibi potansiyeliyle Avrupa fultbolunda takip edilen isim.

POTANSIYELI YÜKSEK

Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'un defans hattında Nwaiwu-Batagov ikilisi yer alacak. Fatih Tekke'nin de beğendiği bir isim olan Nijeryalı yıldızın kısa sürede potansiyelini göstermesi bekleniyor. Nwaiwu bu sezon Avusturya ekibi Wolfsberger'de sezonun ilk yarısında 16 resmi karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.

8. NİJERYALI OYUNCU OLDU

Nwaıwu, Trabzonspor tarihindeki 8. Nijeryalı oyuncu oldu. Fırtına, daha önce Nijeryalı oyuncular, Shaka, Augustine, Promise, Onazi, Nwakaeme, Obi Mikel ve Onuachu ile anlaşmaya vardı. Başkan Ertuğrul Doğan döneminde de 31. yabancı isim transfer edildi.

EN PAHALI STOPER OLDU

Fırtına'nın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, rekorla geldi. 5.5 milyon euro bonservisle transfer edilen Nijeryalı, kulüp tarihinin en pahalı stoperi olarak dikkat çekti. 22 yaşındaki futbolcu kulüp tarihinde ise en pahalı 6. isim olarak kayıtlara geçti. 2014 yılında 6.9 milyon euro ile gelen Majeed Waris ilk sırada.