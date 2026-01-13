CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Taraftarı heyecanlandırdı

Taraftarı heyecanlandırdı

Wolfsberger'den 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu transfer eden bordo-mavililer, defansını güçlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftarı heyecanlandırdı

Potansiyeli ve yeteneğiyle büyük beğeni toplayan 23 yaşındaki stoper Batagov'un yanına bir başka genç yıldızın gelmesi camiayı heyecanlandırdı. 22 yaşındaki Nwaiwu da tıpkı Batagov gibi potansiyeliyle Avrupa fultbolunda takip edilen isim.

POTANSIYELI YÜKSEK

Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'un defans hattında Nwaiwu-Batagov ikilisi yer alacak. Fatih Tekke'nin de beğendiği bir isim olan Nijeryalı yıldızın kısa sürede potansiyelini göstermesi bekleniyor. Nwaiwu bu sezon Avusturya ekibi Wolfsberger'de sezonun ilk yarısında 16 resmi karşılaşmada forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.

8. NİJERYALI OYUNCU OLDU

Nwaıwu, Trabzonspor tarihindeki 8. Nijeryalı oyuncu oldu. Fırtına, daha önce Nijeryalı oyuncular, Shaka, Augustine, Promise, Onazi, Nwakaeme, Obi Mikel ve Onuachu ile anlaşmaya vardı. Başkan Ertuğrul Doğan döneminde de 31. yabancı isim transfer edildi.

EN PAHALI STOPER OLDU

Fırtına'nın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, rekorla geldi. 5.5 milyon euro bonservisle transfer edilen Nijeryalı, kulüp tarihinin en pahalı stoperi olarak dikkat çekti. 22 yaşındaki futbolcu kulüp tarihinde ise en pahalı 6. isim olarak kayıtlara geçti. 2014 yılında 6.9 milyon euro ile gelen Majeed Waris ilk sırada.

F.Bahçe'de rota Artem Dovbyk!
G.Saray'dan orta saha bombası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 1.500 TL'lik artış gündemde
Cimbom'a 20'lik 10 numara!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:47
PSG Fransa Kupası'na veda etti! PSG Fransa Kupası'na veda etti! 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:45
Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı Juve taraftarları Kenan Yıldız'ı ayakta alkışladı 01:02
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... Beşiktaş'a Nuno Tavares müjdesi! Satın alma opsiyonu... 00:47
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer itirafları! 00:35
F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı F.Bahçe'de Kante sürprizi! Teklif ortaya çıktı 00:35
Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... Aslan transferde mutlu sona ulaştı! Onyedika'nın sözleşme detayları... 00:35
Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! Arda Güler'den Alonso'ya duygusal veda! 00:35
En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! En-Nesyri için F.Bahçe'ye teklif geldi! 00:35
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 00:35