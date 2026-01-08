Kusursuz Oulai

Trabzonsporlu Christ Oulai, Afrika Uluslar Kupası'nda şov yapıyor. İlk kez ilk 11'de Gabon karşısında sahaya çıkan ve performansıyla maçın yıldızı seçilen 19 yaşındaki orta saha son 16 turundaki Burkina Faso maçında da harikalar yarattı. Fildişi Sahili, rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırırken, Oulai'yi taraftarlar oyundan çıkarken alkışladı. Maçı 8/10 gibi yüksek bir puanla tamamlayan genç orta saha; 1 kilit pas, % 92 pas isabet oranı, 3/3 uzun top isabeti ve 10/11 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle kariyerinin en özel karşılaşmalarından birini oynadı. Oulai, dünya futbolunda şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Burkina Faso maçı sonrası sosyal medyada oyuncu için methiyeler dizilirken Oulai hakkında 7 milyona yakın paylaşım yapıldı.

O BİZİM BEBEĞİMİZ

Burkina Faso maçı sonrası Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Oulai'den övgüyle bahsetti. Ligue 1 Türkçe sayfasının derlediği habere göre Emerse Fae, "Oulai, sahip olduğu birçok özellikle bize iyi geliyor. O bizim bebeğimiz, evladımız. Takımdaki tecrübeli oyuncular iyi niyetle onun haddinden fazla havaya girmemesine dikkat ediyor, sürekli tavsiyelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

80 MİLYON EURO İDDİASI

Karadeniz devinin sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya aldığı 19 yaşındaki futbolcu, performansı ile dünya devlerinin dikkatini çekti. Afrika Kupası'nda harikalar yaratan Oulai için Alman devi Bayern Münih'in 80 milyon euro'yu gözden çıkartabileceği konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada, özellikle yabancı kaynaklarda 1.73 boyundaki yıldız için övgü dolu yorumlar yapıldı. Avrupa kulüplerinin oyuncuyu transfer etmesi yönünde çok sayıda paylaşımda bulunuldu.