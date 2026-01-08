CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Büyük bir kulübe geldim

Büyük bir kulübe geldim

İstanbul’da sağlık kontrolünden geçen ve 4.5 yıllık imza atan 22 yaşındaki stoper “Trabzonspor büyük bir takım, çok iyi taraftarları var” dedi. Wolfsberger’e 5.5 milyon euro verilecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Büyük bir kulübe geldim

Trabzonspor devre arasında ilk transfer bombasını patlatarak Chibuike Nwaiwu'yı önceki gece yarısı İstanbul'a getirmişti. Stefan Savic'in sık sık sakatlanması sebebiyle mutlaka stoper takviyesi yapmayı planlayan Karadeniz devi, bir süredir 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı için Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger ile pazarlık yapıyordu. Dün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilen genç futbolcu, saat 21.30'da Trabzon'a indi. 4.5 yıllık imza atan Nwaiwu'ya her sezon için 700 bin euro garanti ücret ödeneceği KAP'a duyuruldu.

ONUACHU İLE KONUŞTUM

KAP'a yapılan açıklamada, Nwaiwu için Wolfsberger'e 7 taksit halinde 5.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Trabzon'da kalabalık bir taraftar topluluğunun tezahüratlarla karşıladığı 1.93 boyundaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Trabzonspor büyük bir takım, çok iyi taraftarları var. Teklif gelince hemen kabul ettim. Gelmeden önce Onuachu ile konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maça çıkan Chibuike Nwaiwu bu maçlarda 1 gollük katkı sağladı.

ÇOK YÖNLÜ BİR SAVUNMACI

Hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev alabilen Nwaiwu, bu çok yönlülüğü ile takımının savunma hattına güç katması bekleniyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında, 21 yaş altı en iyi defans oyuncusu olarak seçilen Nwaiwu, özellikle oyun okuma ve pozisyon alma konularında oldukça yetenekli.

BEDAVAYA ALINMIŞTI

Wolfsberger, 1.93 boyundaki stoperi Eylül 2024'te Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan bedelsiz transfer etmişti. Chibuike Nwaiwu geride kalan 1.5 sezonda Avusturya'da 45 resmi maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

DEV TAKIMLAR TAKİP EDİYORDU

Nwaiwu, genç yaşta önemli kulüplerin radarına girmişti. Oyuncuya Lille, Lens PSG, Marsilya ve Leverkusen'in de ilgisi vardı. Ancak Trabzonspor, erken davranarak transferi bitirdi.

G.Saray'dan Gueye harekatı!
F.Bahçe'den bir bomba daha! Lookman...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara
G.Saray'da gündem Rüdiger!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Daha Eski
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 00:58
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 00:58
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 00:58