Büyük bir kulübe geldim

Trabzonspor devre arasında ilk transfer bombasını patlatarak Chibuike Nwaiwu'yı önceki gece yarısı İstanbul'a getirmişti. Stefan Savic'in sık sık sakatlanması sebebiyle mutlaka stoper takviyesi yapmayı planlayan Karadeniz devi, bir süredir 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı için Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger ile pazarlık yapıyordu. Dün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilen genç futbolcu, saat 21.30'da Trabzon'a indi. 4.5 yıllık imza atan Nwaiwu'ya her sezon için 700 bin euro garanti ücret ödeneceği KAP'a duyuruldu.

ONUACHU İLE KONUŞTUM

KAP'a yapılan açıklamada, Nwaiwu için Wolfsberger'e 7 taksit halinde 5.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Trabzon'da kalabalık bir taraftar topluluğunun tezahüratlarla karşıladığı 1.93 boyundaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Trabzonspor büyük bir takım, çok iyi taraftarları var. Teklif gelince hemen kabul ettim. Gelmeden önce Onuachu ile konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maça çıkan Chibuike Nwaiwu bu maçlarda 1 gollük katkı sağladı.

ÇOK YÖNLÜ BİR SAVUNMACI

Hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev alabilen Nwaiwu, bu çok yönlülüğü ile takımının savunma hattına güç katması bekleniyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında, 21 yaş altı en iyi defans oyuncusu olarak seçilen Nwaiwu, özellikle oyun okuma ve pozisyon alma konularında oldukça yetenekli.

BEDAVAYA ALINMIŞTI

Wolfsberger, 1.93 boyundaki stoperi Eylül 2024'te Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan bedelsiz transfer etmişti. Chibuike Nwaiwu geride kalan 1.5 sezonda Avusturya'da 45 resmi maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

DEV TAKIMLAR TAKİP EDİYORDU

Nwaiwu, genç yaşta önemli kulüplerin radarına girmişti. Oyuncuya Lille, Lens PSG, Marsilya ve Leverkusen'in de ilgisi vardı. Ancak Trabzonspor, erken davranarak transferi bitirdi.