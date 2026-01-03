CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Umut için onay çıktı

Umut için onay çıktı

Fırtına'nın gündeminde uzun zamandır yer alan ve konuşulan bir başka isim ise Konyaspor'dan Umut Nayir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Umut için onay çıktı
Fırtına'nın gündeminde uzun zamandır yer alan ve konuşulan bir başka isim ise Konyaspor'dan Umut Nayir. Karadeniz devi, sezon sonu takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Milli futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Paul Onuachu'nun yokluğunda, kendi oyun planına da uyması nedeniyle Umut Nayir'ın transferine onay verdiği kaydedildi. 32 yaşındaki forvet Konyaspor'da ligin ilk yarısında toplam 8 gol kaydederek dikkat çeken bir performans gösterdi.
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgulu mesaj
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04
Brezilya ekibinden Fred kararı! Brezilya ekibinden Fred kararı! 01:04
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın! 01:04