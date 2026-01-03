Umut için onay çıktı

Fırtına'nın gündeminde uzun zamandır yer alan ve konuşulan bir başka isim ise Konyaspor'dan Umut Nayir. Karadeniz devi, sezon sonu takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Milli futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Paul Onuachu'nun yokluğunda, kendi oyun planına da uyması nedeniyle Umut Nayir'ın transferine onay verdiği kaydedildi. 32 yaşındaki forvet Konyaspor'da ligin ilk yarısında toplam 8 gol kaydederek dikkat çeken bir performans gösterdi.