Haberler Trabzonspor Adım adım Opoku

Adım adım Opoku

Turuncu lacivertli kulüp, 27 yaşındaki savunmacı için 7 milyon euro talep etti. Nwaiwu’ya göre şartlar çok daha uygun ve birkaç gün içinde transfer bitebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Bordo mavili kulüp yönetimi; devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi yapmak için gece gündüz çalışıyor. Özellikle Stefan Savic'in sık sık sakatlanması sonrası stopere iki takviye yapmak için 'acil' koduyla kolları sıvayan Karadeniz devi, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağlamak istiyor ancak Avusturya Bundesliga ekibi 12 milyon euro talep ediyor. Fırtına ise bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üzerine çıktı. Ancak şu ana dek anlaşma sağlayamadığı için Trabzonspor kurmayları, rotasını Başakşehir'den Jerome Opoku'ya kırdı ve hemen resmi temaslar başlatıldı.

FUTBOLCU GELMEYE HAZIR

Sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Ganalı stoper ile temas kuruldu. 1.97 boyundaki savunmacı bordo-mavili kulübe olumlu dönüş yaptı. Bu sezon toplam 19 maça çıkıp 2 asistlik performans sergileyen Opoku'nun bonservis değeri 5 milyon euro. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Trabzonspor kurmayları, fiyatı hakkında bilgi aldı. Turuncu-lacivertliler 27 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro talep etti. Pazarlıklar sürüyor. Bordo mavililerin, birkaç gün içinde iki stoperden birini renklerine bağlama kararı verdiği belirtildi. Sol ayaklı olan Ganalı futbolcu, sol bekte de görev yapabiliyor.

