Doğan’dan mesaj

Başkan Ertuğrul Doğan, Filistin'e tam destek vererek, boykot edilen markalarla Trabzonspor'un yan yana gelmesinin mümkün olmadığını da net bir dille ifade etti. Bu konuda herhangi bir esneklik göstermeyeceklerini belirten Doğan, Trabzonspor'un değerleriyle bağdaşmayan hiçbir iş birliğine sıcak bakılmayacağını söyledi. Doğan, bu duruşun yalnızca yönetim değil, tüm camianın ortak kararı olduğunu vurgulayarak, "O firma bize geldiğinde açıkçası şaşırdık. Bizim bir duruşumuz var ve hemen reddettik. Yapılması gereken buldu" ifadesini kullandı.