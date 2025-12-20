Trabzonspor ara transferde Olaigbe ile vedalaşacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bordo-mavililerin büyük beklentilerle transfer ettiği Kazeem Olaigbe için devre arasındaki ayrılık süreci yaklaştı. Oyuncunun kiralık gönderilmesi gündemde

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Trabzonspor ara transfer döneminde yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için mevcut kadrodan bazı isimlerle yolları ayıracak. Bordo-mavili takımın sezon başında Rennes'ten 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Olaigbe, şu ana kadar görev yaptığı 17 maçta sadece 2 asistlik katkı sağlayabildi. Bu nedenle beklentilerin çok uzağında kalan 22 yaşındaki Belçikalı sol kanadın devre arasındaki ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Olaigbe ile Türkiye içerisinden farklı takımların ilgisinin olduğu kadar yurt dışından da tekliflerin gelmesi bekleniyor. Olaigbe'nin adı Kasımpaşa kulübüyle de sıklıkla anılıyor.

