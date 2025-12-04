Gol krallığında zirvede

YÜZDE 44'ÜNE İMZA ATTI

Onuachu, ligde takımının gollerinin de yüzde 44'üne imza attı. İlk 14 haftada rakip fileleri 25 kez havalandıran Karadeniz ekibinde, Nijeryalı oyuncu 11 gol ile gol yükünü çeken isim oldu. Golcü oyuncu, ligde kalan 20 haftada 4 gol atması halinde ilk sezonundaki performansını da yakalamış olacak. Böylelikle Trabzonspor Onuachu'nun gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde 31 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 21 puan elde etti.

39 MAÇTA 28 GOL

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 39 resmi karşılaşmada 28 gole imza attı. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 14 mücadelede 11 gol kaydetmeyi başardı.