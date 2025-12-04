CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gol krallığında zirvede

Gol krallığında zirvede

Onuachu, gol krallığında 11 gol ile ilk sırada yer alırken, ligde önemli isimleri geride bırakmayı başardı. İlk 14 haftayı bu alanda zirvede kapatan Nijeryalı oyuncuyu 10 golle Başakşehir’den Shomurodov, takip etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gol krallığında zirvede

YÜZDE 44'ÜNE İMZA ATTI

Onuachu, ligde takımının gollerinin de yüzde 44'üne imza attı. İlk 14 haftada rakip fileleri 25 kez havalandıran Karadeniz ekibinde, Nijeryalı oyuncu 11 gol ile gol yükünü çeken isim oldu. Golcü oyuncu, ligde kalan 20 haftada 4 gol atması halinde ilk sezonundaki performansını da yakalamış olacak. Böylelikle Trabzonspor Onuachu'nun gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde 31 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 21 puan elde etti.

39 MAÇTA 28 GOL

Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 39 resmi karşılaşmada 28 gole imza attı. 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 14 mücadelede 11 gol kaydetmeyi başardı.

Reklam / İdefix
G.Saray, Lookman'ın alternatifini buldu!
DİĞER
Rafa Silva krizi sona mı eriyor? Portekizliden Beşiktaş'a yeni haber...
Adliyedeki 154 milyonluk soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
G.Saray'da Nino sesleri!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25