Fakirliği bitirirdim

Trabzonspor'un yetenekli kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, kulüp dergisine verdiği röportajda hem futbol kariyerine hem de kişisel yaşamına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Profesyonel futbolcu olmasaydı tenisle ilgilenebileceğini dile getiren Olaigbe, dünyada değiştirmek istediği şeyin "fakirliği ortadan kaldırmak" olduğunu ifade etti. Uğurlu rakamının 7 olduğunu söyleyen genç kanat oyuncusu, sahada en çok "topa sahip olamamaya" sinirlendiğini, rakip oyuncularda ise "sakatlık numarası yapılmasına" kızdığını belirtti.

TOPLA ÇOK RAHATIM

Kendi karakterini anlatırken, topla olan rahatlığını sevdiğini belirten oyuncu, hoşlanmadığı yönü sorulduğunda ise 'çok yok' yanıtını verdi. Çocukluk idolü olarak Cristiano Ronaldo'yu gösteren Olaigbe, Neymar ve Eden Hazard'dan da ilham aldığını söyledi.

REKABETI SEVIYORUM

Kendi oyun stilini "yaratıcı" olarak tanımlayan futbolcu, sahadaki en güçlü yönünün zor pozisyonda bile rakibi geçebilmek olduğunu söyledi. Rekabeti sevdiğini, taktik antrenmanlar ve çift kale maçlarda bundan büyük keyif aldığını ifade etti.

TAKIM İÇİ DEĞERLENDİRMELER:

Takım arkadaşlarına dair soruları da samimiyetle yanıtladı.

EN DİSİPLİNLİ FUTBOLCU: Mustafa Eskihellaç

EN ŞAKACI İSİM: Christ Oulai

EN ÇOK YEMEK YİYEN OYUNCU: Tim Jabol Folcarelli

EN KÖTÜ ŞARKI SÖYLEYEN: "Sanırım Serdar Saatçı"

EN ÇOK KONUŞAN: Serdar Saatçı

EN İYİ GİYİNEN: Ben

HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ

Futbolun dışında yüzmeyi sevdiğini söyleyen Olaigbe, babasından aldığı en önemli tavsiyenin "hep motive ol, küçük hataların seni yıldırmasına izin verme" olduğunu aktardı. Profesyonel sözleşme imzaladığı günü "hayatımın en önemli günü" olarak nitelendiren genç futbolcu, en büyük korkularının ise "örümcek ve fare" olduğunu söyledi.