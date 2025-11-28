CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

Trabzonspor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 10:39
Trabzonspor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.

