Burada kalmak isterim

Muçi, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir deplasmanında 4-3 kazanan bordo-mavili takımda attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan 24 yaşındaki 10 numara, "Bizim adımıza lig zirvesinde tepede kalabilmek, arayı açmamak için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. Çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Tüm maçlarımıza aynı hızla çıkmamız gerekiyor" dedi. Trabzonspor'da kiralık olarak sözleşmesinin olduğunun ancak opsiyon maddesinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Arnavut yıldız, "Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve devam etmek isterim. Tüm maçlarda en iyisini yapmak benim görevim. Şu anda yapmam gereken takımıma yardım etmek. Sonrasında gelecek ne getirecek beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BÜTÜN İMKANLAR VAR

Muçi, Trabzonspor'un şampiyonluk şansına ilişkin soruya "Takımın şampiyon olmak için elinden bütün imkanlar var. Neden olmasın? Şampiyonluk için başarı için yapmanız gereken çok çalışmak bu durumun hayalini kurmak" yanıtını verdi.

FATİH TEKKE'YE TEŞEKKÜRLER

Fatih Tekke'nin kendisine güvendiğini dile getiren Muçi, bu güveni boşa çıkarmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi: "Hocamız buraya geliş sürecimde benim adıma önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan birisiydi. Geliş sürecimde hocamızın çok etkisi var. Ona bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bazen antrenmanlarda iyi işler yaparken maçlara yansıtamayabiliyorsunuz ama hocam bana hep 'devam et olacak' dedi. Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım, herkesi mutlu edebildiğim için de ayrıca mutluyum. Çalışmaya devam ettikçe en iyi sonuçlar gelecektir."

OYNADIĞIM HER KULÜPTE BASKI VARDI

UÇI, kendisinden beklentinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağına ilişkin "Oynadığım her kulüpte beklentiler vardı. Hep büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklentiler vardır ama beni etkilemiyor çünkü hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında doğal olarak işlerin gelişeceğini düşünüyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de işime odaklandım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. İşime odaklanarak en iyisini yapmak için mücadele gösteriyorum" değerlendirmesini yaptı.