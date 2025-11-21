Başakşehir mesaisi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.