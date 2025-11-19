CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Geleceğin takımı kuruluyor

Geleceğin takımı kuruluyor

Trabzonspor’un gençleri Oulai (19), Augusto (21), Batagov (23), Bouchouari (24), Pina (23) ve Olaigbe (22) performanslarıyla dikkat çekiyor. Geleceğin temeli atılıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Geleceğin takımı kuruluyor

Trabzonspor, son dönemde altyapı ve genç oyuncu odaklı transfer politikasıyla dikkat çeken kulüplerin başında geliyor. Bordo-mavililer, son iki sezonda geleceğe yatırım yaparak kadrosuna dahil ettiği genç isimlerle hem saha içinde başarıya odaklanıyor hem de uzun vadeli bir planlama yürütüyor. Özellikle Christ Oulai (19), Felipe Augusto (21), Arseniy Batagov (23), Wagner Pina (23), Kazeem Olaigbe (22) ve Benjamin Bouchouari (24) gibi isimler teknik direktör Fatih Tekke'nin gözetiminde gelişimlerini sürdürüyor.

OULAİ'Yİ DEVLER İZLİYOR

Fırtına'nın bu sezon en çok dikkat çeken genç ismi Oulai oldu. Fransız ekibi Bastia'dan transfer edilen 19 yaşındaki orta saha, sezon başından bu yana orta sahada gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplarken, Fildişi Sahili Milli Takımı'na da seçildi. 6 maçta gösterdiği güçlü fizik, pas kalitesi ve oyun görüşüyle öne çıkan Oulai'yi Avrupa'dan birçok kulübün izlemeye başladığı öğrenildi.

AUGUSTO 5 GOL ATTI

21 yaşındaki Felipe Augusto, bu sezon attığı gollerle takımın hücum hattında kilit bir role büründü. Şu ana kadar 12 maçta 5 gol kaydeden genç futbolcu, bordo-mavili takımın en skorer isimlerinden biri. Fatih Tekke'nin ofansif anlayışına uyum sağlayan Brezilyalı hücumcu, hızla gelişen oyun zekası ve bitiriciliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

