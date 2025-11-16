CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Potada rakip Beşiktaş

Potada rakip Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir başlangıç yapan Trabzonspor, bugün namağlup Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak. Bordo mavililer, en son 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. 8 yıl aranın ardından yeniden aynı rekabet sahaya taşınıyor. Derbi saat 15.30'da Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50


Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir başlangıç yapan Trabzonspor, bugün namağlup Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak. Bordo mavililer, en son 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. 8 yıl aranın ardından yeniden aynı rekabet sahaya taşınıyor. Derbi saat 15.30'da Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.

MORALLER YÜKSEK

Bordo-mavili takım, geçtiğimiz iki hafta Karşıyaka'yı 85-69 ve Manisa Basket'i 93-82 mağlup ederek dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu galibiyetlerle moral kazanan Trabzonspor'da gözler, Beşiktaş karşısında alınacak sonuca çevrildi.

HEDEFİMİZ GALİBİYET

Trabzonspor'un başantrenörü Selçuk Ernak, "Rakibimizin gücü her ne olursa olsun ona göre hazırlığımızı yapar, kanımızın son damlasına kadar mutlak galibiyet hedefiyle oynarız. "Beşiktaş namağlup geliyor ama kazanmak istiyoruz" dedi. Ernak taraftara çağrı yaparak takıma sahip çıkılmasını istedi.

ÜNVANLARINI BİTİRECEĞİZ

Bordo-mavili takımın oyun kurucularından Dorukhan Engindeniz, Beşiktaş'a saygı duyduklarını ama galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Engindeniz, "Beşiktaş'ın namağlup olması bizi daha da motive ediyor" dedi.

