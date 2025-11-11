CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Son 5 yılın en iyi ikinci dönemi

Son 5 yılın en iyi ikinci dönemi

Milli araya 25 puanla girip zirve takibini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluk sonrası (30 puan) Fatih Tekke ile son 5 yılın en başarılı 2’nci dönemine ulaştı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Son 5 yılın en iyi ikinci dönemi

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, son yıllarda yaşadığı dalgalı başlangıçların ardından bu kez istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Son 5 sezonda farklı teknik direktörlerle inişli çıkışlı başlangıçlar yaşayan bordo mavililer, 2021- 2022 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 30 puan (9 galibiyet 3 beraberlik) toplayarak şampiyonluğa uzandığı dönemde ligin ilk 12 haftalarındaki en yüksek performansına ulaştı. Avcı yönetimindeki 2022-23 sezonunun ilk 12 haftasında 22 puanla (6 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet) istikrarlı çizgi korunurken, 2023-24'te Bjelica'nın (8 maç) ardından yeniden göreve gelen Avcı yönetiminde ilk 12 haftada 22 puanlık bir başlangıç yapıldı. Bordo-mavili takım, 2024-2025 sezonunda ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puan toplayarak orta sıralarda yer aldı. Mevcut sezon 2025-26'da ise Fatih Tekke yönetiminde 12 haftalık periyotta toplanan 25 puan, bordo-mavililere son 5 yılın en iyi 2'nci sezon başlangıcını getirdi.

İSTİKRARI BU DÖNEMDE YAKALADI

Süper Lig'de 3'üncü sırada yer alıp, zirve takibini sürdüren Trabzonspor, son yıllarda değişen teknik yapılanmaların ardından oyun disiplinin yanı sıra puan istikrarıyla da dikkat çekti. Karadeniz ekibi, özellikle savunmadaki güven veren görüntüsüyle taraftarına umut veren bir performans ortaya koyarken, savunma disiplini de istatistiklere yansıdı. Trabzonspor, bu sezonun ilk 12 haftasında kalesinde sadece 8 gol görürken, son 5 yılın en sağlam savunma başlangıcını yaptı. Bordo mavililerin hücum üretkenliği dönem dönem düşse de takım savunmasındaki gelişim ise dikkat çekici boyuta ulaştı.

