Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler | Hangi kanalda?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler | Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray deplasmanında aldığı golsüz beraberliğin ardından zirve takibini Fenerbahçe'ye bırakan Fırtına, yeni bir galibiyet serisi ile 2. sıraya yükselmenin peşinde. Sakatlığı nedeniyle idmanları yarıda kesen kaleci Onana'nın, Alanyaspor karşısında yeniden kalesini koruyacağı öğrenildi. Evindeki son 3 maçı kazanan bordo-mavililer, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Alanyaspor ise 14 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Sezon başından bu yana 3 mağlubiyete imza atan Antalya temsilcisi, deplasmandaki 2. galibiyeti için sürpriz arayacak. Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:47
Trabzonspor - Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler | Hangi kanalda?

Trabzonspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligde lider Galatasaray'ın 5, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde olan Fırtına, 24 puanla oturduğu 3. sıradan zirve takibini devralmayı hedefliyor. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Fatih Tekke'nin öğrencileri, Alanyaspor karşısında yara almadan yeni bir galibiyet serisi istiyor. Ali Şansalan'ın start vereceği Papara Park'taki Trabzonspor - Alanyaspor maçının detaylarını sizler için derledik.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak heyecan dolu Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, İanis Hagi, Janvier, İbrahim Kaya, Makouta, Yusuf, Ogundu, Ruan

Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler

19. RANDEVU

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Trabzon'da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 19. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 18 lig maçının genel karnesinde Alanyaspor üstün durumda. Akdeniz ekibi 8 kez kazanırken, Trabzonspor 6 maçta galip geldi. Dört mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Bu rekabette Alanyaspor'un gol sayısı 32, Trabzonspor'un gol sayısı 27 olarak kayıtlara geçti.

FIRTINA'NIN İÇ SAHA TABLOSU

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

EVİNDE 3 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.

