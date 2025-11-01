Fatih Tekke ilk peşinde

Bugüne kadar Trabzonspor’un başında 3’ü ligde, 1’i kupada olmak üzere 4 derbiye çıkan Tekke galip gelemedi. Bordo-mavililer, genç çalıştırıcı ile son iki sezonda 21 lig maçında yalnızca 3 kez mağlup olurken, bu yenilgilerin tamamı derbilerde geldi. Galatasaray karşılaşması hem Tekke'nin hem de takımının büyük maçlardaki şanssızlığını kırmak adına kritik bir fırsat olarak görülüyor.
