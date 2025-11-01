Bir derbiden fazlası

Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam İstanbul'da dev bir mücadele yaşanacak. Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Trabzonspor, RAMS Park'ta lider Galatasaray'a konuk oluyor. Son 4 maçını kayıpsız geçen, oyun disiplini ve takım birlikteliğiyle dikkat çeken Trabzonspor'da hedef net: İstanbul'dan zaferle dönmek. Ligde 28 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, alacağı galibiyetle hem puan farkını 2'ye indirecek hem de şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyecek.