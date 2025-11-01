CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bir derbiden fazlası

Bir derbiden fazlası

Trabzonspor, G.Saray deplasmanında hem galibiyet serisini sürdürmek hem de zirve ile puan farkını ikiye indirmek istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Bir derbiden fazlası
Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam İstanbul'da dev bir mücadele yaşanacak. Son haftalarda adeta fırtına gibi esen Trabzonspor, RAMS Park'ta lider Galatasaray'a konuk oluyor. Son 4 maçını kayıpsız geçen, oyun disiplini ve takım birlikteliğiyle dikkat çeken Trabzonspor'da hedef net: İstanbul'dan zaferle dönmek. Ligde 28 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, alacağı galibiyetle hem puan farkını 2'ye indirecek hem de şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyecek.
