Tekke’nin 3. G.Saray derbisi

Fırtına, Tekke yönetiminde Galatasaray ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılılara geçen sezon ligde sahasında 2-0, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-0 mağlup olarak galip gelemedi. Karadeniz devi, bu maçlarda gol atamazken kalesinde 5 gol gördü.
