727 günlük hasret

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz devi (727 gün önce), daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 10 lig maçında 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Öte yandan Fırtına, Beşiktaş ve Galatasaray'la son 2 sezonda arka arkaya oynadığı Türkiye Kupası finallerini de kaybetti.