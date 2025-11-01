Yok edici hücum hattı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu ve Felipe Augusto olacak. 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordomavililerde 7 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. Bu futbolcuyu 5 golle Felipe Agusto takip ediyor. İki futbolcu, Karadeniz devinde 17 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 70.5'lik kısmına imza attı. Takıma önemli katkılar sundular.

SADECE G.SARAY'I BOŞ GEÇTİ

Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da gol katkısı yaptı. Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti. Bordomavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Onuachu, Galatasaray karşısında gol atması halinde üç büyük takımın hepsine karşı bordo-mavili takım formasıyla gol atmış olacak.

20 PUANLIK KATKI YAPTILAR

Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 20 puan kazandı. Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken puanların büyük bölümünü elde etti.

ONUACHU, LİGDE ZİRVEDE

Onuachu, ilk 10 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan isim konumunda. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aradan sonra Trabzonspor'a dönen 2.01 boyunki forvet, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan takımın galibiyet golünü kaydetti. Nijeryalı yıldız, 1-1 biten 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak katkı sunmaya devam etti. 7. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da 1'er gol kaydetti.

AUGUSTO 4 HAFTADIR ATIYOR

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, son 4 haftadır rakip fileleri boş geçmiyor. Augusto, ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim olurken ligin 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasında Zecorner Kayserispor, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor ve ligin 10. haftasında da ikas Eyüpspor maçında birer gol kaydetmeyi başardı.

OULAI'NİN İLK BÜYÜK MAÇI

Bordo-mavili formayla istikrarlı bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, transfer olduktan sonra 4 maç cezalı olduğu için oynayamamıştı. Fenerbahçe maçını da bu nedenle kaçıran Ouali, Süper Lig kariyerindeki ilk derbisine çıkmanın heyecanını yaşıyor. Son 3 maçında 2 asist ve 1 gol üreten genç orta saha, oyun zekâsı, pas kalitesi ve enerjisiyle Trabzonspor'un orta alanına dinamizm kazandırdı. Oulai, Galatasaray karşısında da hocası Fatih Tekke'nin en çok güvendiği isimlerden biri olacak.