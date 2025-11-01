CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yok edici hücum hattı

Yok edici hücum hattı

Bordo mavili takımın şu ana kadar attığı 17 golün 12’sini kaydeden Onuachu ile Augusto bugün de en büyük koz. Oulai de onları orta sahadan destekleyecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yok edici hücum hattı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu ve Felipe Augusto olacak. 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordomavililerde 7 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor. Bu futbolcuyu 5 golle Felipe Agusto takip ediyor. İki futbolcu, Karadeniz devinde 17 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 70.5'lik kısmına imza attı. Takıma önemli katkılar sundular.

SADECE G.SARAY'I BOŞ GEÇTİ

Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da gol katkısı yaptı. Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti. Bordomavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Onuachu, Galatasaray karşısında gol atması halinde üç büyük takımın hepsine karşı bordo-mavili takım formasıyla gol atmış olacak.

20 PUANLIK KATKI YAPTILAR

Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 20 puan kazandı. Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken puanların büyük bölümünü elde etti.

ONUACHU, LİGDE ZİRVEDE

Onuachu, ilk 10 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan isim konumunda. Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aradan sonra Trabzonspor'a dönen 2.01 boyunki forvet, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan takımın galibiyet golünü kaydetti. Nijeryalı yıldız, 1-1 biten 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak katkı sunmaya devam etti. 7. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da 1'er gol kaydetti.

AUGUSTO 4 HAFTADIR ATIYOR

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, son 4 haftadır rakip fileleri boş geçmiyor. Augusto, ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim olurken ligin 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasında Zecorner Kayserispor, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor ve ligin 10. haftasında da ikas Eyüpspor maçında birer gol kaydetmeyi başardı.

OULAI'NİN İLK BÜYÜK MAÇI

Bordo-mavili formayla istikrarlı bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, transfer olduktan sonra 4 maç cezalı olduğu için oynayamamıştı. Fenerbahçe maçını da bu nedenle kaçıran Ouali, Süper Lig kariyerindeki ilk derbisine çıkmanın heyecanını yaşıyor. Son 3 maçında 2 asist ve 1 gol üreten genç orta saha, oyun zekâsı, pas kalitesi ve enerjisiyle Trabzonspor'un orta alanına dinamizm kazandırdı. Oulai, Galatasaray karşısında da hocası Fatih Tekke'nin en çok güvendiği isimlerden biri olacak.

F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip!
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
İstatistikler G.Saray'dan yana!
Tedesco'dan derbiye özel plan! Kerem…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes, Baskonia'yı geçemedi! A. Efes, Baskonia'yı geçemedi! 00:37
İbrahim Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu bahis oynadı İbrahim Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu bahis oynadı 00:00
Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 00:00
Başakşehir son nefeste! Başakşehir son nefeste! 00:00
G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! 00:00
Daha Eski
Derbi öncesi yönetimden dev hamle Derbi öncesi yönetimden dev hamle 00:00
Sevilla’nın gözü Asensio’da! Sevilla’nın gözü Asensio’da! 00:00
Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! 00:00
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i 00:00
Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir 00:00