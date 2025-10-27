CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına golcü Augusto

Fırtına golcü Augusto

Felipe Augusto, Trabzonspor formasıyla en başarılı günlerini yaşıyor. Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de son 4 maçta ağları sarsarak adından söz ettirdi ve kariyer rekorunu kırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına golcü Augusto

Trabzonspor'un Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto, Süper Lig'deki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son 4 maçın tamamında gol atan 21 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Bu sezon 10 lig maçında 5 gole ulaşan Augusto, bordo-mavili formayla hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Cercle Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 7 gol, 5 asist üreten Augusto, ürettiği skorlarla değil, gösterdiği mücadele ile Trabzonspor scout ekibinin radarına girmişti. Daha önce ülkesinde yetiştiği kulüp olan Corinthians forması altında sadece 2 gol atabilen Brezilyalı oyuncu, Belçika'da Cercle Brugge ile ligde 2 gol, toplamda ise tüm kulvarlarda 7 gol atabilmişti.

ALKIŞLARI TOPLUYOR

Felipe Augusto performansıyla tüm eleştirileri alkışlara çevirdi. Sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğinde geçmiş istatistikleri nedeniyle yoğun eleştiri alan Augusto, önyargıları yıktı. Fatih Tekke'nin sisteminde hem hücum hem de kanat dengesini kuran genç yıldız, özellikle ceza sahasına koşularıyla üçüncü bölgede farkını gösterdi.

TRABZON'DA ÇOK MUTLUYUM

Bordo-mavili formayla golleri sıralayan Felipe Augusto, çok mutlu olduğunu belirtti. 21 yaşındaki yıldız, "Takıma gollerle yardım edebildiğim için mutluyum. Trabzonspor'da çok mutluyum. Trabzonspor'a daha fazla katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.

Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
F.Bahçe çıkışını sürdürmek istiyor!
DİĞER
Tedesco yeni evinin keyfini henüz çıkaramadı! Genç teknik adam için dikkat çeken gerçek...
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 01:06
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:35
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:36
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 00:39
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Daha Eski
El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! 00:13
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 00:13
Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! 00:13
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! 00:13
Penaltı VAR'dan iptal edildi! Penaltı VAR'dan iptal edildi! 00:13
Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! 00:13