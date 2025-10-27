Fırtına golcü Augusto

Trabzonspor'un Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto, Süper Lig'deki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son 4 maçın tamamında gol atan 21 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Bu sezon 10 lig maçında 5 gole ulaşan Augusto, bordo-mavili formayla hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Cercle Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 7 gol, 5 asist üreten Augusto, ürettiği skorlarla değil, gösterdiği mücadele ile Trabzonspor scout ekibinin radarına girmişti. Daha önce ülkesinde yetiştiği kulüp olan Corinthians forması altında sadece 2 gol atabilen Brezilyalı oyuncu, Belçika'da Cercle Brugge ile ligde 2 gol, toplamda ise tüm kulvarlarda 7 gol atabilmişti.

ALKIŞLARI TOPLUYOR

Felipe Augusto performansıyla tüm eleştirileri alkışlara çevirdi. Sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğinde geçmiş istatistikleri nedeniyle yoğun eleştiri alan Augusto, önyargıları yıktı. Fatih Tekke'nin sisteminde hem hücum hem de kanat dengesini kuran genç yıldız, özellikle ceza sahasına koşularıyla üçüncü bölgede farkını gösterdi.

TRABZON'DA ÇOK MUTLUYUM

Bordo-mavili formayla golleri sıralayan Felipe Augusto, çok mutlu olduğunu belirtti. 21 yaşındaki yıldız, "Takıma gollerle yardım edebildiğim için mutluyum. Trabzonspor'da çok mutluyum. Trabzonspor'a daha fazla katkı sağlamayı hedefliyorum" dedi.