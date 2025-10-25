CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Andre Onana: Galatasaray maçı final gibi olacak

Andre Onana: Galatasaray maçı final gibi olacak

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı İkas Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor’un yıldız kalecisi Andre Onana açıklamalarda bulundu. İşte Onana’nın açıklamaları… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 22:31
Andre Onana: Galatasaray maçı final gibi olacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında İkas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin yıldız kalecisi Andre Onana açıklamalarda bulundu. İşte Onana'nın açıklamaları...

"GALATASARAY MAÇI FİNAL GİBİ OLACAK"

"İyi maç oldu iyi galibiyet oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Önemli olan galibiyetti.

Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Önemli ve iyi rakiplere karşı iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Sonraki maçı düşünüyoruz artık, sonraki maç hem bizim hem rakibimiz için final gibi olacak."

PREMIER LİG-SÜPER LİG FARKI HAKKINDA

"Çok farklılıklar söyleyebilirim ama futbol 11'e 11 oynanan bir oyun. Örneğin Galatasaray'ın Liverpool'a karşı kazandığını görüyorsunuz. Yoğunluk ve şiddette farklılık var ama her takım her takımı yenebiliyor. Burada olmaktan mutluyum."

SON DAKİKA
