Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Karadeniz derbisinde kazanan Fırtına!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'den geldi.

BOUCHOUARI İLK KEZ!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Saint Etienne'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Benjamin Bouchouari, bordo-mavili formayı ilk kez Çaykur Rizespor karşısında giydi. 23 yaşındaki futbolcu 62. dakikada Okay Yokuşlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor 20 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise 22 Ekim Çarşamba günü RAMS Başakşehir'i erteleme maçında ağırlamasının ardından Samsunspor deplasmanına konuk olacak.