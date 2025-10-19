Trabzonspor geliyor

Uzun süredir (2019'dan beri) Rize deplasmanında kazanamayan Trabzonspor, adeta maça 1-0 önde başladı.

79. saniyede Augusto'nun golü ile öne geçti Trabzonspor...

Ardından yine Augusto'nun direkte patlayan bir şutu ve dalga dalga Rizespor kalesine giden bir Trabzonspor büyük keyif verdi.

Bu güzel futbolunun meyvesini Onuachu'nun süper kafa golü ile aldı bordo-mavililer.

Bu golden sonra Rizespor tamamen oyundan düştü.

Trabzonspor'un maçı kazandım havasına büründüğü anlarda Savic'ten facia bir hata geldi.



Her futbolcu hata yapar. Ama Savic tecrübesindeki bir stoper, hiç bakmadan, çevre kontrolü yapmadan kalesine doğru pas vermez.

Verdiği hatalı pasa ne Batagov hareket edebildi, ne de kaleci Onana!

Bu hatalı pası Rak Sakyi ağlara gönderdi.

Bu gol Çaykur Rizespor'u oyuna ortak ederken, tribünleri de umutlandırdı.

Trabzonspor'da ise gereksiz bir telaş ve üst üste top kayıpları gelmeye başladı.

Özellikle Okay orta alanda çok top kaybetti. Folcarelli'ye aşırı yük bindi.

Her şey bir anda tersine döndü bordo-mavililer adına.

Rizespor beraberlik golü için Trabzonspor kalesine yüklendi.



İkinci yarıya etkili başlayan taraf Rizespor oldu. Trabzonspor önde top tutamadı. Orta saha yeteri kadar direnç gösteremedi.

Fatih Tekke baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. Hemen iki hamle (Dk.

62'de) yaptı.

Okay ve Oulai'yi kenara alırken, Bouchouari ve Zubkov'u sahaya sürdü. Ama Çaykur Rizespor'un baskısı devam etti. 70'te evsahibi ekip, Taha Şahin ile direğe takıldı.

Rizespor'un etkili futbolu son bölümde de devam etti.

Trabzonspor, giren oyunculardan da katkı alamayınca Fatih Tekke yine değişikliğe gitti.



Muci ve Arif de oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor golünden sonra (Dk. 27'den) etkisiz bir Trabzonspor izledik.

Savic'in o facia hatası olmasaydı, Trabzonspor adına çok farklı bir maç olabilirdi.

Bir hata maçı nereden nereye getirdi. Fatih Tekke, maçtan önce 'Milli arada takıma konumlandırmayı çalıştırdım' demişti.

Gollere kadar her şey güzel gitti. Ama sonrasındaki oyun, Trabzonspor adına düşündürücü.

Yine de kazanmak güzel. Hem de uzun bir aradan sonra Rize'den 3 puanla dönmek büyük başarı.

Bu galibiyetle zirve yarışında kendini bulan bir Trabzonspor var artık.

Rizespor'un da ortaya koyduğu mücadeleyi alkışlamak lazım.

İki takımın da savaşçı futboluna altın alkışlar gelsin!



