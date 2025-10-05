Kaybetmekten korktular!

Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza atan Galatasaray'dan eser yoktu dünkü derbide! İster yorgunluk deyin, ister motivasyon eksikliği... İster 'Beşiktaş'ı nasıl olsa yeneriz' diye baktılar deyin... İsterseniz de 'ayakların yere basmama durumu vardı' deyin... Dün Rams Park'ta öyle kötü bir ilk yarı oynadı ki Galatasaray! Aman Allahım! Beşiktaş kalesine isabetli bir şutu bile yoktu Galatasaray'ın! İngiliz devi Liverpool'a gününü gösteren Galatasaray'dan bahsediyoruz hem de! Aynı 11... Aynı takım! Salıdan cumartesiye kadar bu kadar mı değişir Galatasaray!

Beşiktaş ise ilk yarıda son derece akıllı bir futbol oynadı. Tıpkı Galatasaray'ın Liverpool karşısında oynadığı gibi. Sergen Yalçın, bir anlamda Galatasaray'dan çok zekice kopya çekmiş diyebiliriz. Cerny öyle etkili paslar attı ki... Birinde Beşiktaş'ın Abraham ile golü geldi. Diğer Cerny pasında ise Rafa Silva gole giderken, Davinson Sanchez tarafından yere indirildi. 34'te Galatasaray 10 kişi kaldı. İki muazzam Cerny pası, maçı nereden nereye getirdi! İlk yarıda Beşiktaş'ta Orkun da çok etkiliydi. Galatasaray'da ise ilk 45'te sahada iyi oyuncu ara ki bulasın! Uğurcan Çakır hariç (iki süper kurtarışı vardı) ilk yarıda Galatasaray sahada çok etkisizdi.

Okan Buruk, devre arasında gerekli uyarıları yapmış olacak ki, ilk yarıda sahada dökülen Aslan, ikinci yarıya adeta kükreyerek başladı. İlk yarıda 11 kişi ile ön alan baskısı yapamayan Cimbom, ikinci 45'e 10 kişiyle muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Bu baskı ve karşı pres Galatasaray'a beraberlik golünü getirdi. 55'te Torreira, Ndidi'den topu kapıp, İlkay'a servis yaptı. İlkay da topu ağlara gönderdi. Golle moral bulan Galatasaray, tribünlerin de coşması ile Beşiktaş üzerinde baskı kurdu. Okan Buruk, İcardi'yi çok geç oyuna aldı. Liverpool maçında dinlenen Sane de ikinci yarıya başlarken maça dahil olabilirdi.

Bu arada Beşiktaş savunması, Osimhen'i çok iyi durdurdu. Sonuç olarak maçın hakkı beraberlikti. Ama Beşiktaş, uzun süre 10 kişi oynayan Galatasaray'ı yenip, zirve ile puan farkını eritme fırsatını kaçırdı. Sergen Yalçın biraz daha cesur olup rakibin üzerine giderek kazanmak yerine skoru korumayı tercih etti. Bu durum da zaten yorgun olan Galatasaray'ın işine geldi. İlk yarıda Beşiktaş, ikinci yarıda da Galatasaray daha iyi oynadı. Liverpool yorgunu Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynadığı derbiyi kaybetmedi ve liderliğini sürdürdü. Hakem Yasin Kol, zaman zaman gerilen maçı eyyam yapmadan cesurca yönetti. VAR odasındaki Ali Şansalan'a ise hiç iş düşmedi!