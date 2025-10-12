Takımyıldız

Gruptaki ilk iki maçını 3'er gol yiyerek kaybeden zayıf Bulgaristan Milli Takımı karşısında ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandık.

Hem de Arda Güler ile golü erken bulmamıza rağmen!

Bu arada attığımız bu golde Hakan Çalhanoğlu-Arda Güler işbirliği jeneriklikti.

İlk yarıda Orkun ile üst direkte patlayan bir şutumuz dışında, uzaktan kaleyi yokladığımız anlar oldu.



Golü bulduktan sonra millilerimizden 2'yi, 3'ü beklerken (Çünkü Bulgaristan ilk 2 maçta yediği 6 golün 5'ini ilk yarılarda yemişti), enteresan bir şekilde Bulgaristan beraberlik golünü attı.

Golümüzün daha sevincini yaşarken skor eşitlendi.

Savunma arkasına bu kadar kolay adam kaçırmamamız lazımdı.

Yediğimiz gol sırasında Zeki büyük şanssızlık yaşandı.

Zeki'nin hem pozisyon alırken ayağı kaydı, hem de dengesini kaybetti, sonrasında Kirilov'un şutunda Zeki'ye çarpan top, Bulgaristan'a piyango gibi bir gol getirdi.



Bu golden sonra bütün oyun planımız bozuldu, uzun süre toparlanıp, oyunu rakip alana yıkamadık. Golü bulamadıkça da telaş yaptık. Kirilov'un golünde Ferdi çok önde yakalandı.

Bulgaristan'ın yeni hocası Aleksander Dimitrov, bir önceki maçın ilk 11'inden tam 7 değişiklik yaparak karşımıza çıktı. Bulgaristan ilkel bir futbol anlayışı ile bizi zorladı.

Sadece kalelerini savunup, uzun toplarla tehlikeli olmaya çalıştılar.

Oyunumuzu bozdular.

İlk yarıda kalitemizin ve standartlarımızın altında bir futbol oynadık. Zemin çok kaygandı bu arada.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nın çimleri zaten bozuktu, yer de kaygan olunca, millilerimiz sürekli kayıp düştüler.

Bu zemine göre bir kramponla maça çıkılabilirdi.



İkinci yarının başında bu şans golü ile öne geçtik. Kenan'ın baskısı sırasında Popov topu kendi ağlarına gönderdi. Bulgaristanlı futbolcular bu golün şokunu yaşarken, bir anda üçüncü golü bulduk.

Arda Güler'in nefis pasında Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi. İlk yarı boyunca 10 kişi ile savunma yapan Bulgaristan, art arda yediği gollerden sonra defans yapmayı bıraktı.

Rakibin bu oyunu, millilerimizin çok daha iyi top çevirmesini ve baskı kurmasını sağladı.

Gecenin yıldızı Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun süper pasında bir kez daha fileleri görerek farkı getirdi.



İlk yarıdaki oyunumuz ile ikinci 45'teki futbolumuz arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark vardı.

Millilerimizin Sofya'da durmaya niyeti yoktu. Arda Güler'in kornerinde bu kez Zeki Çelik sahneye çıkarak skoru 5-1'e getirdi.

90+3'te İrfan Can Kahveci skoru ilan etti: 6-1.

Şimdi sırada Gürcistan var! Durmak yok, kazanmaya devam!

Biz ikinci yarıdaki futbolumuzu, turnuva boyunca oyun geneline yayarsak, Dünya Kupası'na gideriz.

Tebrikler Bizim Çocuklar!