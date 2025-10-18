CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Daha iyi olmalıyız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Daha iyi olmalıyız!

Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke’nin açıklamaları… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:56
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Daha iyi olmalıyız!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılan bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Fatih Tekke'nin karşılaşma sonrası açıklamaları…

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

"Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız. Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız."

"OYUNU KONTROL ETMELİYİZ"

"Oyunun son anlarındaki kazanma isteği önemli. Ama Trabzonspor olarak biz oyunun çoğu bölümünde oyunu kontrol etmeliyiz. Buna çalışıyoruz. Arada kazalar olacak. Genel itibariyle oyundaki istek ve arzu gayet iyi. Oyunun ilk bölümü gayet iyi, bunu yaymamız gerekiyor."

Başakşehir-G.Saray | CANLI
