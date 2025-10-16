CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Bouchouari: Sakatlık artık geride kaldı!

Trabzonspor'un yeni transferi Bouchouari: Sakatlık artık geride kaldı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte genç yeteneğin açıklamalarından öne çıkanlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 16:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 17:03
Trabzonspor'un yeni transferi Bouchouari: Sakatlık artık geride kaldı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Faslı futbolcunun sözleri...

Öncelikle kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Sizin de bildiğiniz gibi son bir aydır özellikle bireysel çalışmalarımın yanı sıra takımla da çalışmalarımı sürdürmekteydim. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı ve bundan dolayı çok mutluyum.

Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. Hocamızdan bunları duyabilmek benim adıma çok önemliydi. Sadece hocamızdan değil, takım arkadaşlarımızdan, yöneticilerimizden, takımda bulunan herkesten o güveni hissedebilmek benim için çok değerliydi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

İyi uyumak, iyi yemek yemek, iyi dinlenmek ve vücuduna iyi bakmak çok önemli. Eşim de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Profesyonel alışkanlıklarım sayesinde kendime en iyi şekilde bakmaya ve dikkat etmeye çalışıyorum.

Yaklaşık iki aydır takımla beraberim. Takım gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Bütün arkadaşlarım çok iyi çalışıyor. Sakatlık sabır gerektiren bir süreçti ama artık geride kaldı, bundan dolayı çok mutluyum.

Sahaya çıktığımda kendimi zorlamadan, her zaman oynadığım futbolu oynamaya çalışırım. Taraftarlarımız eski kulübümdeki taraftarlara çok benziyor. Her zaman takımlarını seven ve destekleyen taraftarlar. Bu da bana büyük motivasyon veriyor.

Hocamız özel taktikleri ve farklı fikirleri olan birisi. Son iki haftadır takımla idmanlara katıldım. Hocamızın benden istedikleri çok net. Oynamayı seven bir hoca, ben de oynamayı seven bir oyuncuyum. Bu nedenle iyi bir uyum yakaladık. Orta sahada 6, 8 veya 10 numara pozisyonlarında görev alabilirim.

Paris Saint-Germain'den Vitinha ile benzerlik gösterdiğimi söyleyebilirim. Topla iyi olan, saha içinde çabuk çözümler bulan ve doğru konumlanan bir oyuncu. Onu rol model olarak alıyorum.

Kimle oynadığım çok önemli değil, her oyuncuyla iyi uyum sağlayabiliyorum. Hepsi çok kaliteli futbolcular. Fransızca konuşan arkadaşlarımla iletişim avantajım olsa da İngilizceyle de gayet iyi anlaşıyorum. Orta sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.

Benden dinamik bir oyuncu olmamı bekleyebilirsiniz. Hem savunmada hem hücumda katkı vereceğim. Hocamız cesur bir oyun anlayışına sahip, ben de bu tarzı seviyorum. Dolayısıyla bu sistem içinde takıma önemli katkılar sağlayacağıma inanıyorum.

